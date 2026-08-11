Abdallah El Said estudia un movimiento sorprendente y su agente aclara los entresijos de la crisis

Mohamed Abdel Hadi, agente de Abdallah El Said, jugador del Zamalek, reveló los entresijos de la crisis actual entre ambas partes.

El Said solicitó rescindir su contrato con el Zamalek de mutuo acuerdo, además de escalonar el pago de sus emolumentos económicos atrasados, una petición que fue aceptada por la junta directiva del club.

Abdel Hadi señaló a través de su cuenta en "Facebook": "Abdallah El Said solicitó oficialmente poner fin a su contrato con el club Zamalek, debido a lo que considera un maltrato por parte de la junta directiva del club, tanto a nivel moral como mediático".

Y añadió: "El jugador considera que existe una falta de reconocimiento hacia lo que ha aportado, además de una manipulación de la opinión pública en direcciones que no reflejan la realidad de lo que ocurre, algo que le ha llevado a plantearse seriamente poner fin a su trayectoria con el Zamalek".

Prosiguió: "Y sobre las noticias que circulan acerca de su marcha para fichar por otro club, estas noticias son como las demás noticias que buscan dañar su imagen ante la afición, carecen de fundamento y no se ha mantenido ninguna reunión ni negociación con ningún club dentro o fuera de Egipto".

El agente concluyó: "Asimismo, Abdallah El Said estudia actualmente tomar la decisión de poner fin a su carrera futbolística de forma definitiva desde la puerta del club Zamalek".