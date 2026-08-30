Abatantuono: «Con Cardinale ya no animo al Milan, ahora soy del Como. ¿Amorim? Nunca he oído hablar de él»

Diego Abatantuono, conocido actor y apasionado del fútbol, concedió una entrevista a Gazzetta.it, en la que se detuvo en el Milan:





Capítulo Milan. Gerry Cardinale llegó a Milanello en helicóptero como Silvio Berlusconi...

"Lo único que tienen en común es el helicóptero. Punto. Por ahora no veo ninguna otra cosa, pero después también estaré dispuesto a que me desmientan y a pedir perdón. Es decir, perdón tampoco, no estoy diciendo nada del otro mundo".





¿Qué no le gusta de este Milan?

"Un fondo no vela por los intereses de los artistas, pero el equipo es de los aficionados. Antes había presidentes que también eran apasionados: Berlusconi, Moratti... Era otra manera de hacer fútbol. En Cardinale e Ibrahimovic nunca he visto que velen por los intereses del Milan, lo entendí cuando echaron a Pioli y Maldini. A partir de ese momento llegaron figuras empresarialistas, quizá también competentes, pero eran personas que seguían el juego, sabían que se quedarían allí solo un año o poco más".





¿Cómo pueden reconquistarle?

"Jugando bien y velando por los intereses de los aficionados".





¿Le ha gustado el mercado?

"A este Amorim no lo había oído en mi vida. Pero no por maldad, simplemente porque no soy periodista y solo conozco a los más famosos. Llegó Ramos desde el PSG y además ya ha marcado, debería ser bueno aunque allí estaba en el banquillo. Vamos a ver un poco cómo se mueven durante la temporada, y entonces haré mis cálculos".





¿Mientras tanto?

"Mientras tanto animo al Como. Desde hace un par de años me he hecho aficionado suyo. Me gusta su juego, me gusta el entrenador, el presidente es megarrico y bienvenido sea. Si todos los ricos repartieran un poco, iríamos sobre ruedas. Si tienen 100.000 millones, que soltaran 50.000 por ahí. Puedes hacerlo construyendo hospitales, escuelas, o haciendo feliz a una afición. En Como lo están haciendo así. Dicen: 'Eh, pero el presidente está forrado y así es fácil'. ¿Pero a mí qué me importa? Yo soy de los que va a ver el partido y quiere divertirse. A los jugadores no los conocía, pero detrás evidentemente hay una estructura como es debido".