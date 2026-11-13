Aaron Bouwman también puede jugar para otra potencia europea: «Esta es mi primera opción»

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El jugador del Ajax Aaron Bouwman (19) también podría jugar en el futuro con la selección de Inglaterra. En una entrevista con Voetbal International, se aborda el dilema de Bouwman sobre su futuro internacional.

Bouwman, nacido en Haarlem, forma parte por primera vez de la convocatoria de la selección sub-21 de Países Bajos en este parón internacional.

El talentoso defensa ya ha jugado decenas de partidos con distintas selecciones juveniles neerlandesas.

En una conversación con Lentin Goodijk, periodista que sigue al Ajax, le preguntan a Bouwman si es cierto que también puede jugar con Inglaterra.

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Bouwman lo confirma, pero deja claro enseguida cuál es su preferencia. «En Países Bajos estoy muy bien».

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«He jugado aquí en todas las categorías juveniles. Además, Inglaterra prácticamente nunca se ha puesto en contacto conmigo. Así que Países Bajos es mi primera opción», afirma Bouwman con rotundidad.

Bouwman también podría jugar con Jamaica. Su padre es neerlandés, mientras que su madre nació en Inglaterra y es medio jamaicana.

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Bouwman nunca ha disputado una fase final. «Siempre nos quedamos a las puertas. También con la sub-17 y la sub-19, por desgracia. Fue una pena, así que tiene que ser ahora».

«La sub-21 de Dinamarca es un rival difícil, pero con nuestro equipo podemos lograrlo. Hemos estudiado bien al rival; ojalá todo salga bien en estos dos partidos», concluye el prometedor defensa.