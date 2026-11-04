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Conference League
team-logoAGF Aarhus
Cepheus Park Randers
team-logoBraga
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Aarhus GF vs. Braga hoy en directo: ¿quién emite o retransmite el partido por televisión y en streaming?

AGF Aarhus vs Braga
AGF Aarhus
Braga
Conference League

En la Conference League, el Aarhus GF se enfrenta al Braga. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
MéxicoClaro Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Aarhus GF vs. Braga: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Cepheus Park Randers

El partido entre Aarhus GF y Braga comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Aarhus GF vs. Braga hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Aarhus GF y Braga?

Aarhus GF llega con un balance irregular en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente cayó por 0-2 ante el Bröndby IF en la Superliga. Antes había ganado 2-1 al Viborg. En la Conference League, el Aarhus empató 1-1 con el Egnatia. En total, el equipo marcó siete goles y encajó cinco en ese periodo.

El Braga también presenta una trayectoria reciente irregular: dos victorias y una derrota en cinco partidos, aunque uno de ellos se contabilizó como derrota pese a terminar 2-2, lo que apunta a un encuentro de copa decidido en la tanda de penaltis o algo similar. En su último partido, el Braga ganó 3-0 al Famalicao en la Liga Portugal. En la Conference League derrotó al KAA Gent por 2-0 y sumó una importante victoria a domicilio.

AGF

AGF - Formulario

FCK
D1-1
EGN
D1-1
VFF
W2-1
FCR
W1-2
BIF
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BRA

BRA - Formulario

GV
L1-2
GNT
W2-0
NAC
L1-0
FAM
L2-2
FAM
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aarhus GF vs. Braga: alineaciones

AGF Aarhus contra Braga alineaciones probables

3-4-3
AGF Aarhus crest
AGF Aarhus
AGF
Formación
Braga crest
Braga
BRA
4-2-3-1
J. HansenJ. HansenD. GretarssonD. GretarssonF. TingagerF. TingagerC. RoeslerC. RoeslerJ. AndersenJ. AndersenK. ArnstadK. ArnstadR. CarstensenR. CarstensenM. SolbakkenM. SolbakkenS. JoergensenS. JoergensenC. McCowattC. McCowattJ. BogereJ. BogereB. FontesB. FontesA. BarisicA. BarisicD. TravassosD. TravassosG. LagerbielkeG. LagerbielkeV. GomezV. GomezJ. GorbyJ. GorbyG. MartinezG. MartinezM. DorgelesM. DorgelesJoão MoutinhoJoão MoutinhoR. HortaR. HortaFran NavarroFran Navarro
Braga crest
Braga
BRA
3-4-3
AGF Aarhus

Once inicial

Braga

Manager

  • J. Poulsen
  • F. Carvalho

Aarhus GF vs. Braga: estado de forma

AGF

AGF - Formulario

FCK
D1-1
EGN
D1-1
VFF
W2-1
FCR
W1-2
BIF
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BRA

BRA - Formulario

GV
L1-2
GNT
W2-0
NAC
L1-0
FAM
L2-2
FAM
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aarhus GF vs. Braga: balance de enfrentamientos directos

Aarhus GF vs. Braga: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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