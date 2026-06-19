Aad de Mos ha criticado con dureza a Arno Vermeulen en «De Oranjezomer». El exentrenador, aún resentido con el responsable de fútbol de la NOS, se lanzó a una diatriba.

«No te vemos muy a menudo en la tele, Aad. ¿A qué se debe? No te veo en la NOS, por ejemplo», preguntó Hélène Hendriks. «No, pero ahí hay un sabelotodo. Ese chino blanco está ahí», respondió De Mos, refiriéndose a Vermeulen.

Hendriks recordó que Vermeulen dejará su cargo de responsable de fútbol en la cadena. «Sí, pero es que tiene pretensiones, claro», respondió De Mos con tono resentido. Luego, la presentadora le preguntó por qué este hombre de 79 años, natural de La Haya, no es fan de Vermeulen.

«No hace nada en todo el día, es el señor de las cajas vacías», sentenció. Hendriks sonrió: «No, ¿verdad?». Y De Mos siguió con su diatriba. «Y aún tiene la arrogancia de decir: “Puedo suceder a Robert Eenhoorn (director general del Feyenoord). ¿Cómo se te ocurre decir algo así?»

De Mos, aún alterado, insistió: «Un director general debe venir del fútbol». Hendriks preguntó por qué Vermeulen no podría suceder a Eenhoorn. «Quizá pueda más de lo que crees», dijo la presentadora. De Mos sentenció: «No me lo creo».

Rutger Castricum cerró el tema con una broma: «Ahora todos los chinos están enfadados, ¿lo sabes?», en alusión a la polémica frase de Rafael van der Vaart sobre los japoneses. «Esos suecos se parecen todos», respondió De Mos entre risas.