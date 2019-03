A Vinicius lo que le falta es un Cristiano

El brasileño concentra elogios y críticas a partes iguales con su falta de gol como eje. El quid está en su exceso de responsabilidades en ataque

OPINIÓN

Vinicius fue convocado este jueves con la selección brasileña por primera vez en su carrera. Y con apenas 18 años. La alegría del brasileño por semejante hito se entremezclaba con el sabor agridulce del Clásico de Copa. Fue un día más el cabeza de cartel del Real Madrid en una faena de altura, sin embargo fue incapaz de evitar la eliminación madridista. Es más, en todo el planeta fútbol quedó la sensación una vez más de que tuvo la victoria en su mano. O mejor dicho, en sus pies. En ese último toque delante del portero. Como ante Ajax, Atlético, Barcelona, etcétera, etcétera. Vinicius es un sobresaliente en todas las materias, pero hay una única asignatura que lleva arrastrando permanentemente a cada recuperación: el gol.

“El día que marque gol blablablá”. “Si no golea, no puede blibliblí”. “Cuando marque las que tiene, podrá blublublú”. Los comentarios así se agolpaban en los aledaños del Bernabéu tras el Clásico del miércoles. Y un día más tarde, también en las redes sociales. Todos cortados por el mismo patrón. Todos enfocados a su latente falta de gol, y muchos también a esa manida teoría del kétchup: que cuando cuesta que caiga la primera gota del bote, luego caen todas de una sola vez. No les falta ni pizca de razón.

Parece obvio que así será, que el gol llegará más pronto que tarde. Porque los marcó en el Castilla, los marcó en Brasil, y también lo hace en los entrenamientos. Es sólo cuestión de que un día rompa con esa indescifrable inercia negativa. Como publicaba José Luis Sánchez en La Sexta esta semana, no está recomendado que a su edad se sobrecargue ni física ni mentalmente con la finalización a portería. El gol llegará por sí solo.

Y si no lo ha hecho ya es también porque habitualmente, antes de cada finalización, Vinicius ha tenido que exprimirse para recuperar un balón, para regatear a uno, dos o no se sabe cuántos rivales, y para encontrar un espacio para disparar. En una boda, el brasileño tiene que ser el novio, el cura, las madrinas y el camarero. Normal que acabe así mareado antes de llegar a tomar la mano de la novia. Desfallece una y otra vez al borde del altar.

¿Es cierto que a Vinicius le está faltando gol en estos últimos partidos? Obviamente. Pero porque también tiene otras muchas responsabilidades sobre su espalda tirando de él. Si hubiera podido formar dupla de ataque con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, seguro que a Vinicius le hubieran lucido mucho más sus jugadas maradonianas, y el Real Madrid habría celebrado muchos más goles entre ambos atacantes. Pero sin un goleador nato ni tampoco ese líder en ataque -más allá de Benzema-, ambas responsabilidades vienen a caer sobre el extremo de los 18 años. Justo sobre el que no tendría que estar sobrecargado por los goles. Es que si ya en estas condiciones, Vinicius encima también marca gol blablablá… Ya saben.