«¡A veces me tira de la oreja!»: Ronald Araujo revela los consejos secretos de la leyenda del Liverpool Luis Suarez

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El defensa del Liverpool Ronald Araujo ha hablado de las intensas exigencias físicas de la Premier League tras su llegada este verano. El uruguayo también ha revelado cómo Luis Suarez, leyenda y exjugador del Liverpool, sigue guiándole a lo largo de su carrera.

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Araujo acepta el desafío físico del fútbol inglés

Ronald Araujo ha causado una gran impresión desde que llegó al Liverpool el pasado agosto, cedido por el Barcelona durante una temporada. El defensa uruguayo se ha adaptado rápidamente a las exigencias tácticas del fútbol inglés e incluso ha rendido bien como lateral.

Al recordar sus primeros meses en Merseyside en declaraciones a Sky Sports, Araujo admitió que el ritmo incesante de la Premier League le sorprendió.

«Desde fuera uno sabe que la liga es muy diferente, muy competitiva, pero el nivel de exigencia me sorprendió», explicó Araujo.

La intensidad durante los 90 minutos sorprende al defensa

Al profundizar en las marcadas diferencias entre LaLiga y la máxima categoría inglesa, Araujo destacó que no hay partidos cómodos. «Aquí no hay partidos fáciles. Desde que estoy aquí, nunca hemos tenido un partido en el que, llegado el minuto 70, lo tuviéramos controlado. Eso no ha pasado», señaló Araujo.

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«Hasta el minuto 90 estás corriendo, no dejas de correr. También es muy difícil ganar tanto en los campos de los equipos grandes como en los de los que quizá están más abajo en la clasificación».

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«Así que diría que la competitividad de la liga es lo que me sorprende y lo que la hace bonita, porque al final es muy competitiva y no puedes relajarte en ningún partido», añadió.

Suarez le ofrece apoyo y le dice las cosas claras

Araujo mantiene una estrecha relación con Luis Suarez, antiguo ídolo del Liverpool, quien le brindó un apoyo crucial durante la etapa que compartieron en el Barcelona. «Era una leyenda, ¿no? Pero sí, tenemos una buena relación. Siempre hablamos. Me escribe después de algunos partidos», contó Araujo.

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«Fue muy importante para mí porque ha estado ahí en todo momento. Cuando llegué al primer equipo del Barça, fue el primero que me ayudó y que me hizo sentir como uno más».

Preguntado por si Suarez todavía le da consejos, Araujo sonrió: «A veces me da un tirón de orejas, ¿no? Porque es su forma de mostrarme cariño. Siempre me dice lo que piensa y eso me ayuda mucho».

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Su mejor amigo, Nunez, le ayuda a adaptarse a Merseyside

Además de Suarez, su compatriota y amigo cercano Darwin Nunez desempeñó un papel clave para ayudar a Araujo a adaptarse a la vida en Liverpool.

«Es mi mejor amigo. Nos conocemos desde hace muchos años. Tengo muy buena relación con Darwin», dijo Araujo.

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«También estaba contento de que yo estuviera aquí. Cuando le dije que venía, me contó un poco cómo era el club, cómo era la ciudad... y la verdad es que también me ayudó al principio».