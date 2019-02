A Universidad de Chile le queda grande la Copa: suma solo 2 triunfos en cinco años

Desde que Carlos Heller preside a los azules, el conjunto laico registra 12 derrotas en torneos Conmebol y seis partidos en línea sin anotar.

Universidad de Chile necesitaba remontar ante Melgar de Perú en la Copa Libertadores 2019 para meterse en la última fase previa del certamen continental, buscando ingresar a la zona de grupos de los 32 mejores del torneo. En la ida el resultado fue 1-0 en favor de los de incaicos. Sin embargo, quedaron eliminados tras igualar sin goles en el Estadio Nacional, en una serie donde no jugaron bien y consumaron el primer fracaso del año en curso.

Este resultado vino a engrosar una estadística preocupante durante el período de Carlos Heller en la presidencia de la concesionaria Azul Azul. Y es que desde que el dirigente asumió el mandato del club en 2014, el conjunto laico ha tenido una participación paupérrima en los torneos internacionales organizados por la Conmebol.

“Estoy frustrado, muy frustrado. Muy dolido. Me duele. Esto es un fracaso para la institución”, dijo el timonel mostrando su desilusión, la que tiene plena justificación.

Durante estos últimos cinco años, los estudiantiles han jugado 18 compromisos con un saldo de solo dos triunfos, cuatro empates y 12 derrotas. Las dos victorias se sellaron ante The Strongest, por 3-1, en la Copa Libertadores 2015, y frente a Vasco da Gama (1-0) en la edición 2018 del mismo certamen. 10 goles a favor y 34 en contra cierran este magro historial.

Asimismo, completaron seis encuentros en línea sin saber de triunfos (dos empates y cuatro caídas). En todos esos duelos no marcaron goles y recibieron once en contra, siete de ellos en la dolorosa visita a Belo Horizonte, frente a Cruzeiro, el año pasado.

En los fríos números, los laicos llevan 674 minutos sin lograr convertir (desde la conquista del retirado David Pizarro ante Racing en fase de grupos). Un 18.5 por ciento de rendimiento, su peor racha histórica.

“Estoy frustrado como cualquier hincha de la U, muy dolido. Pero nos queda mucho por delante. Esto lo vamos a sacar adelante. No me voy a dejar desarmar por cualquier cosa. Me duele como a cualquier hincha. Estoy de verdad dolido”, insistió el mandamás.

“Esto es un fracaso para la institución y mañana con la cabeza fría vamos a evaluar qué vamos a hacer, pero aquí no hay nada más que luchar para sacar esto adelante”, cerró.