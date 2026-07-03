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Loai Mohamed

Traducido por

A un paso de igualar a Pelé, Ronaldo entra en la lista de máximos goleadores de la historia del Mundial

C. Ronaldo
Portugal vs Croacia
Portugal
Croacia
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Cristiano es el cuarto jugador del Mundial 2026 en la lista histórica.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, marcó ante Croacia y entró en la lista de máximos goleadores del Mundial.

Su gol ayudó a Portugal a vencer 2-1 a Croacia en la ronda de 32, y ahora enfrentará a España en octavos el lunes.

El tanto, de penalti en el 68, lo marcó por el centro de la portería.

Es su gol 11 en Mundiales y el único que ha marcado en seis ediciones.

Es su primer tanto en la fase eliminatoria, tras jugar ocho partidos en las últimas cinco ediciones.

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Según «Mister Chip», Ronaldo es noveno en la lista histórica, liderada por Lionel Messi con 19 goles.

Empató el récord del alemán Jürgen Klinsmann y del húngaro Sándor Kocsis, y solo un gol lo separa del brasileño Pelé, autor de 12 tantos.

Harry Kane, actual estrella de Inglaterra, comparte el sexto puesto con el exjugador francés Just Fontaine, con 13 goles.

Entre los diez máximos anotadores hay cuatro jugadores que aún pueden sumar en la Copa del Mundo 2026: Messi (19 goles), Mbappé (18), Kane (13) y Ronaldo, noveno con 11.

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