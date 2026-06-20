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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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A un paso de clasificarse, ¿qué le espera a Marruecos en la segunda ronda?

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Escocia vs Marruecos
Escocia
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Marruecos vs Haití
Haití
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Haití

Países Bajos, Francia y Senegal podrían enfrentarse a los Leones del Atlas.

Marruecos dio un paso hacia las eliminatorias del Mundial 2026 tras vencer a Escocia. ¿Qué le espera si se clasifica?

El gol de Ismail Saibari a primera hora de este sábado dio a Marruecos su primer triunfo en el torneo y el liderato árabe.

Con este triunfo, los Leones suman 4 puntos y ocupan el segundo puesto del Grupo 3, a un gol de Brasil. Escocia, tercera, queda un punto atrás.

En la primera jornada empató 1-1 con Brasil y ahora está en una posición cómoda.

Ahora está cerca de los dieciseisavos: podría lograrlo como primero o segundo de grupo o como uno de los ocho mejores terceros.

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Marruecos
MAR
Haití crest
Haití
HAI

 Además, ya se sabe que Haití quedará último, así que el conjunto árabe está matemáticamente salvado del último lugar.

Lee también:

¿Cómo puede Marruecos clasificar a la segunda ronda del Mundial 2026?

¿A quién se enfrentará Marruecos si avanza a los dieciseisavos?

Si Marruecos termina primero, jugará el 29 de junio contra el segundo del grupo 6 (Países Bajos, Suecia, Japón o Túnez).

Si avanza como segundo, jugará contra el primero el 30 de junio.

Si pierde con Escocia y termina entre las mejores terceros, jugará el 1 de julio.

En ese caso, jugaría el 1 de julio contra el líder del Grupo 9 (Francia, Noruega, Irak, Senegal) o contra México, ya clasificado como primero del Grupo 1.

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