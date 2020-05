Marcelo Barovero no le cerró las puertas al regreso: "Hoy por hoy me siento capacitado para cualquier objetivo"

El representante del arquero habló con la prensa y se refirió a las posiblidades que contempla Barovero. ¡Apareció un club argentino!

No hace ni falta aclarar el bajísimo perfil que caracteriza a Marcelo Barovero, un futbolista que alcanzó la gloria de la con River convirtiéndose en protagonista inolvidable de definiciones ante Boca, por ejemplo en la Sudamericana del 2014. Su contrato con Rayados finalizará el próximo 30 de junio y buscará un nuevo club.

"Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club. Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa", explicó sobre su posible regreso a Núñez hace unos meses, en diálogo con Cómo te va, por radio.

Pero ahora quien apareció fue Marcelo Franceschini, en diálogo con la web de As. El representante del arquero confesó que recibió un llamado de Israel Damonte, DT de .

"No va a poder ser lo de Huracán. Por el momento, tenemos otras prioridades", aseguró. Su objetivo podría ser la liga de los .

Si bien no trascendió el nombre de un equipo, Barovero podría incorporarse a la , según informó el periodista Germán Balcarce. Sería en el segundo semestre de 2020.