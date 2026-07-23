Los rumores han aumentado durante las últimas horas en torno al futuro del marroquí Yassine Bounou con el Al-Hilal saudí, tras los informes que apuntaron a la posibilidad de su salida de las filas del "Líder".

El Al-Hilal continúa con sus refuerzos veraniegos, ya que alcanzó un acuerdo con el West Ham United para la compra del contrato del extremo neerlandés Summerville, cuyo fichaje será anunciado oficialmente en un plazo de 48 horas.

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El periodista Abdulaziz Al-Muraisel, cercano al Al-Hilal, confirmó que la directiva del club estudia seriamente retirar el nombre de Bounou de la lista local y aprovechar la presencia del guardameta local Mohammed Al-Owais.

Aclaró que el papel de Bounou se limitaría únicamente a participar en la Élite de Asia y, en caso de que el guardameta marroquí se niegue, será desvinculado de manera definitiva en el presente verano.

Esto se produce con el fin de liberar un lugar para Summerville en la lista de jugadores locales y para los demás extranjeros durante las competiciones de la nueva temporada, lo que sitúa al guardameta marroquí ante un futuro incierto.

Esta situación es similar a la del uruguayo Darwin Núñez, cuyo nombre fue retirado de la lista local a mitad de la temporada pasada, limitándose a su participación a nivel asiático.



