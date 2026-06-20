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Ronald KoemanNOS
Sam Vreeswijk

Traducido por

A Ronald Koeman le faltan palabras para elogiar a la selección holandesa: «Es fantástica. Es un placer verla jugar»

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
C. Summerville
D. Malen

Ronald Koeman está muy impresionado con Crysencio Summerville. El delantero holandés de 24 años ingresó como suplente el sábado ante Suecia y contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria 5-1.

Summerville fue titular ante Japón, pero contra Suecia comenzó en el banquillo y reemplazó a Donyell Malen a los 45 minutos, cuando el delantero actuaba como extremo derecho.

«Es complicado», admitió Koeman tras el partido a la NOS sobre el papel de Malen. «Pero esto es fútbol de alto nivel y se esperan rendimientos como equipo».

«Hablamos y le di libertad para cortar hacia adentro, pues no es un extremo puro que se mantenga en la línea».

La falta de gol también pesó en la sustitución, aunque Koeman aclaró: «No es un chivo expiatorio; quizá en el próximo partido vuelva a ser el ‘9’».

World Cup
Túnez crest
Túnez
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Holanda
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Japan
JPN
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Suecia
SWE

Summerville lo reemplazó y Koeman quedó muy satisfecho: «Me parece fantástico cómo juega por la derecha, ya sea de titular o de suplente».

«Aporta velocidad, pero también es muy inteligente entre líneas y mantiene la posesión. En uno de los últimos goles pasó el balón en el momento adecuado y, a veces, lo retiene. Es un placer verlo jugar», concluye el seleccionador.

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