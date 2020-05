"A River lo tendrían que haber descalificado de la Libertadores por doping"

Raúl Olivares, quien defendía a Wilstermann en 2017 y sufrió el 8-0 en Núñez, recordó el escándalo en el que se vio envuelto el equipo de Gallardo.

Raúl Olivares fue víctima de una de las goleadas más abultadas en la historia de la . Ocurrió en la edición de 2017, cuando Jorge Wilstermann cayó derrotado por 8-0 ante River en el duelo de vuelta de los cuartos de final. En la ida, el equipo boliviano se había impuesto por 3-0.

Ese certamen continental estuvo marcado por los dopajes positivos en el cuadro Millonario, que en un principio se les atribuyeron a siete jugadores, pero finalmente terminaron siendo dos los confirmados: Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.

Situación que el arquero formado en volvió a sacar a la luz luego de tres años y acusó al equipo que dirige Marcelo Gallardo. “Nosotros nos habíamos enterado de lo de los doping positivos. Fue una noticia muy grave, pero no tuvo el impacto que tendría que haber tenido. A River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a la noticia de los dopings”, lanzó en diálogo con Diego Romano, del programa La Nota con .

"No sé, pero me parece muy extraño, no sé cuántos jugadores de River dieron positivo, creo que siete y que luego supuestamente fueron dos, algo extraño", afirmó. "Ignoro la fuerza que pueda tener River en la Conmebol, pero de que hay algo raro, hay, que quizá hoy día no se va a saber, pero un día se sabrá", continuó.

Y en la misma línea, recordó la superioridad del equipo local en Núñez. "Nunca vi un ritmo así, nunca vi en ningún equipo… Creo que ese ritmo es del , del o el París ( ). Nunca vi un ritmo igual, pero sé que la calidad que tienen, es indiscutible, pero el ritmo y para mantener ese ritmo todo el partido y eso que jugaron así el segundo tiempo", agregó el chileno.

Finalmente, y más allá de la cuestión polémica, el actual golero de Deportes La Serena, expuso: "El mejor negocio para mí era ganarle a River, porque me estaban viendo de , de Europa, porque yo había salido figura con Mineiro y con River en Cochabamba, me estaban mirando, pero la verdad no se pudo", cerró.