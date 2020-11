¿A qué hora juega la Selección de España?

La Selección Española vive un momento de cambios y pruebas antes de la Euro 2021. Luis Enrique está haciend muchas pruebas para tratar de configurar su equipo ideal a pesar de que La Roja está jugando partidos oficiales de la y no sólo partidos amistosos.

En este parón de selecciones de noviembre de 2020 disputará dos partidos oficiales de la UEFA Nations League y se medirá ante el 14 de noviembre a las 20:45 en y a el 17 de noviembre a la misma hora pero en el Estadio de La Cartuja de .

3 de septiembre: Alemania 1-1 España (en ). Jornada 1 de la Liga de Naciones.

6 de septiembre: España 4-0 (en Valdebebas). Jornada 2 de la Liga de Naciones.

7 de octubre: 0-0 España. Amistoso.

