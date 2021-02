¿A qué hora es y qué canal transmite Millonarios vs. Once Caldas?

Embajadores y Blancos se encuentran para dar el primer paso en la Liga 2021.

Millonarios sigue su calendario en este 2021 y por eso encara a Once Caldas con toda la seriedad del caso, más aún sabiendo que no podrá jugar el partido en su casa, al no tener permiso para usar el Campín.

En el Zipa, el cuadro Embajador de Alberto Gamero buscará una victoria que lo deje con la confianza en alto para asumir todos los retos que le plantea el nuevo año.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES MILLONARIOS VS. ONCE CALDAS?

PARTIDO Millonarios vs. Once Caldas DÍA Lines 1 de febrero ESTADIO El Zipa, Zipaquira HORARIO 14:00