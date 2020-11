¿A qué hora es y en qué canal dan Colombia vs. Ecuador, por las Eliminatorias sudamericanas?

visita a su similar de en un partido que siempre tiene aire de clásico para los ecuatorianos, que tienen varias bajas por causa del coronavirus, para el que seis de sus jugadores han arrojado positivo.

Los de Queiroz llegan con la baja de Mina, pero recuperan a Davinson Sánchez quien entrena con el resto de sus compañeros desde el jueves pasado.

Partido importante para los intereses de Colombia, que necesita con urgencia sumar alún punto en su visita a Ecuador, que viene siendo uno de los equipos más regulares y contundentes de las presentes Eliminatorias.

Colombia: Ospina; Cuadrado, Davinson, Murillo, Mojica; Díaz, Lerma, Barrios; Cardona, Rodríguez, Zapata.

