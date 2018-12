A qué clubes regresarían los mexicanos en Europa si volvieran a la Liga MX

En Goal te contamos dónde jugarían algunos referentes del Tri, en caso que decidan regresar al futbol mexicano.

México cuenta con una importante cantidad de representantes en Europa; sin embargo, el futuro de los más experimentados estaría, a medio plazo, en una liga de menor nivel. Ese es el caso de Javier Hernández, Miguel Layún, Héctor Moreno o Andrés Guardado, pilares de la Selección mexicana en los últimos años.

Es por eso que la Liga MX se asoma con un posible destino para ellos. Pero, ¿a qué clubes regresarían si volvieran al futbol mexicano? Acá, la respuesta:

JAVIER HERNÁNDEZ

Ya lo dijo Chicharito: “Estoy muy contento en el West Ham, pero tengo sólo un amor en mi vida en el futbol. Ese es el club de mi ciudad, las Chivas de Guadalajara. Los otros clubes son mis novias. Las amo en el momento en que estoy con ellas, luego nos despedimos. Pero amor de la vida sólo hay uno".

Dicho esto, es evidente que el delantero mexicano sólo regresaría a la Liga MX para reforzar al Rebaño Sagrado, donde estuvo cuatro temporadas antes de marcharse al Manchester United en 2010.

MIGUEL LAYÚN

Cuando no encontraba sitio en Europa, Miguel Layún tuvo varias ofertas para regresar a la Liga MX. Una de ellas vino de Rayados, que se puso en contacto con el Porto para conocer la situación del lateral mexicano debido a la necesidad que tenía de reforzarse con jugador de banda.

Sin embargo, Layún decidió continuar su carrera en el Viejo Continente y actualmente milita en el Villarreal. Si en algún momento decide volver a México, su primera opción sería América. El futbolista guarda buenos recuerdos de su paso por las Águilas y no oculta su amor por los colores del club.

HÉCTOR MORENO

La cantera de Pumas es conocida por ser semillero de grandes talentos. Uno de ellos es Héctor Moreno, quien apenas estuvo tres temporadas con el cuadro universitario antes de irse a Europa, donde ha pasado por clubes como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma y Real Sociedad.

Aunque de momento sólo piensa en continuar su carrera en Europa, Moreno nunca olvida sus inicios y a veces visita Ciudad Universitaria para recordar su paso por Pumas. Si se produce su regreso a la Liga MX en el futuro, sin duda alguna sería para reforzar a los auriazules.

ANDRÉS GUARDADO

Guardado no tiene dudas: su retiro será con la playera de Atlas. En sus vacaciones tras el Mundial Rusia 2018, el mediocampista mexicano se dio una vuelta por el Estadio Jalisco y aseguró que algún día regresará para defender los colores del club de sus amores.

El artículo sigue a continuación

"Desde el día que me fui lo dije, siempre soy Rojinegro y lo seré hasta que me muera y el día que regrese, no sé cuándo todavía porque tengo compromiso en Europa, pero seguro algún día regresaré", dijo el Principito a través de sus redes sociales.