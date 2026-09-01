A precio de ganga: el BVB ficha al jugador récord del FC Arsenal como sustituto del lesionado Giannis Konstantelias

El Dortmund llegó a un acuerdo con el Arsenal FC para la cesión de Ethan Nwaneri hasta final de temporada. Así lo anunció el club del Ruhr este miércoles.Según ha trascendido, el BVB pagará por ello un paquete total de cinco millones de euros, incluido el salario.

"Con la cesión de Ethan hemos conseguido incorporar a un centrocampista muy talentoso y técnicamente enormemente dotado. Debido a la baja prolongada de Giannis Konstantelias, para nosotros era importante poder reforzar de nuevo nuestra plantilla a corto plazo. Para nosotros, el fichaje de Ethan era ahora la mejor solución posible en lo deportivo. Estamos encantados de haber podido concretarlo poco antes del cierre del mercado de fichajes", explicó el director gerente deportivo Lars Ricken.

Previamente circularon informaciones según las cuales los aurinegros en realidad querían pescar en Polonia, en el Zaglebie Lubin, y fichar al internacional sub-21 Marcel Regula. No es un nombre desconocido en la Bundesliga, ya que el jugador de 19 años era considerado el candidato deseado del 1. FC Köln en caso de un traspaso de Said El Mala al Dortmund.

Supuestamente, Regula habría costado hasta diez millones de euros. Sin embargo, los responsables encabezados por el director deportivo Ole Book y el director gerente deportivo optaron ahora por no acometer un traspaso definitivo. Al menos por el momento. No obstante, el periodista deportivo polaco Mateusz Borek afirma que el BVB quiere seguir observando a Regula. Eso sí, el atacante también estaría en la lista del Burnley y del Feyenoord de Róterdam.

Nwaneri hace historia en la Premier League con el Arsenal FC

A favor de Nwaneri jugaban, por un lado, el paquete total más económico, la experiencia al más alto nivel y el hecho de que no existe ningún acuerdo de compra con los Gunners. El jugador de 19 años regresará al Arsenal después de la temporada y Konstantelias volverá a ocupar su sitio en el once inicial del BVB una vez se haya recuperado por completo.

Nwaneri ya había sido vinculado en varias ocasiones con un cambio al Dortmund. Ya el pasado verano de fichajes, los aurinegros habrían sondeado al Arsenal, aunque entonces Nwaneri amplió su contrato en Londres hasta 2030 y fue cedido de inmediato al Olympique de Marsella.

El mediapunta central está considerado un futbolista de enorme talento y, pese a su juventud, ya suma 51 partidos oficiales (10 goles, 2 asistencias) con el vigente campeón inglés. Cuando hace casi exactamente cuatro años, con solo 15 años y 181 días, debutó en la Premier League en la jornada 8 contra el Brentford poco antes del final, estableció incluso un récord como el jugador más joven de la historia de la liga, que sigue vigente a día de hoy.

En Marsella, Nwaneri se adaptó en un principio bastante bien y marcó su primer gol en su debut. Sin embargo, especialmente la recta final de la temporada fue enormemente insatisfactoria para Nwaneri y probablemente también para el Arsenal. A partir de principios de abril, el adolescente solo pisó el campo una vez más y entonces apenas durante media hora. En los últimos cuatro partidos de la temporada se quedó en el banquillo los 90 minutos.

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¿Entrará Nwaneri de inmediato en el once inicial del BVB?

En el BVB, Nwaneri podría debutar ya el próximo fin de semana en la visita a la TSG Hoffenheim, posiblemente incluso como titular. Además del lesionado de larga duración Konstantelias, también faltará Samuele Inacio. El gran talento vio la tarjeta roja poco después de su entrada al campo en el arranque de la Bundesliga contra el HSV tras una dura falta y se perderá por sanción los próximos dos partidos de liga.

El actualmente tan desafortunado suplente habitual Fabio Silva, sobre quien este verano volvieron a circular rumores de salida, no es visto por el entrenador Niko Kovac en la mediapunta ofensiva, sino "solo" como competidor o acompañante del fijo Serhou Guirassy en la punta del ataque. Carney Chukwuemeka, que según Kovac sería en realidad la mejor alternativa a Konstantelias, vuelve a tener problemas con su cuerpo y no ha entrado en la convocatoria en los partidos oficiales disputados hasta ahora.

Es posible que al menos el próximo sábado sea Maximilian Beier quien ocupe esa posición por dentro junto a Konstantinos Karetsas. El internacional alemán estaba previsto por Kovac en principio para el carril izquierdo.