El traspaso del francés Moussa Diaby del Al-Ittihad al Bayer Leverkusen alemán ha recibido un golpe inesperado, después de que la operación se complicara en las últimas horas debido a una discrepancia relacionada con los emolumentos económicos del jugador, pese a que Diaby ya se había puesto en marcha de cara a completar su regreso a la liga alemana.

Según el diario saudí "Al-Riyadiyah", Diaby no ha alcanzado hasta el momento un acuerdo definitivo con el Al-Ittihad sobre sus emolumentos económicos, lo que ha provocado el retraso en la finalización de los trámites de su traspaso al Leverkusen, dejando el futuro de la operación en suspenso hasta que se resuelva la discrepancia entre el jugador y su club actual.

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Diaby ya había entrado en el ambiente del traspaso a Alemania, en medio del avance de las negociaciones entre el Al-Ittihad y el Leverkusen, pero la falta de acuerdo en torno a los aspectos económicos pendientes devolvió el asunto al punto de la negociación e impuso una mayor espera antes de cerrar la operación de forma oficial.

El diario aclaró que las próximas horas serán decisivas para determinar el destino de la operación, ya que el Al-Ittihad y el jugador buscan alcanzar una fórmula definitiva respecto a los emolumentos, que permita completar el traspaso del extremo francés al Bayer Leverkusen.

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La importancia de esta discrepancia no atañe únicamente al futuro de Diaby, sino que se extiende a los movimientos del Al-Ittihad en el mercado de fichajes, especialmente porque el club saudí espera cerrar el asunto de la salida del jugador para completar el fichaje del japonés Ritsu Doan, quien a su vez está cerca de incorporarse al "Decano".

De este modo, la operación de Diaby se ha convertido en el último eslabón antes de que el Al-Ittihad se mueva para completar el fichaje de Doan, ya que el club necesita finalizar primero los detalles pendientes con el extremo francés y luego completar los trámites relativos al jugador japonés.

La situación de Diaby permanece abierta hasta que se resuelva la discrepancia económica, mientras el Al-Ittihad espera cerrar el asunto rápidamente para que no se frustre su plan de reforzar el equipo, en tanto que el Leverkusen aguarda a su vez la luz verde para recuperar oficialmente a su antiguo jugador.