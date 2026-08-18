Según informa The Athletic, el club de la Premier League ha retomado las negociaciones para fichar al portugués. Según esa información, los Villans incluso son optimistas respecto a poder alcanzar un acuerdo.

Un giro ciertamente sorprendente, después de que el director deportivo Max Eberl declarara la semana pasada que las negociaciones con el vigente campeón de la Europa League habían fracasado y de que recientemente se hubieran intensificado los indicios de un traspaso de Palhinha al Newcastle United.

«Se ha leído que Aston Villa se ha puesto en contacto con nosotros por Joao. Eso es cierto. Pero con Aston Villa no vamos a llegar a un acuerdo, simplemente no funciona. Porque no estamos en una situación en la que tengamos que hacer lo que otros quieren imponernos», dijo Eberl. Según se informa, los ingleses habían presentado previamente al club muniqués una oferta de cesión con opción de compra. Por su parte, el campeón récord del fútbol alemán presionaba, según se informa, por una venta inmediata.

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Según Athletic, Aston Villa sigue convencido de que puede cerrar una cesión. El sábado, tras el amistoso contra el RB Leipzig, Eberl tampoco descartó ya de manera categórica una cesión. «Hoy en día hay muchas posibilidades diferentes de asegurar ciertas cosas. Si tienes una cesión en la que alguien dice que está dispuesto a pagar una alta cuota de préstamo, entonces también habría que aceptarlo».

Igualmente sorprendente en este cambio de rumbo es que el Bayern, aparentemente, ya se encontraba en conversaciones concretas con un posible comprador en torno al partido contra el Leipzig. Así lo explicó Eberl al ser preguntado por la ausencia de Palhinha en la convocatoria para la Telekom Cup: «Hay negociaciones. Y hay negociaciones en las que podría producirse un traspaso. Por eso hoy no quisimos correr ningún riesgo». Al mismo tiempo, pronosticó un «proceso largo». Sin embargo, al parecer Newcastle está fuera de la carrera, según se desprende de la información de The Athletic. Según ese medio, los intentos de los Magpies por fichar al centrocampista defensivo no han tenido éxito y un acuerdo es improbable.

Mientras tanto, el periódico portugués A Bola informa de que el Benfica de Lisboa ha llegado a un acuerdo con Palhinha por un contrato de cuatro años. Además, a Säbener Straße habría llegado una oferta de 15 millones de euros más cinco millones de euros en posibles bonus. Desde hace tiempo ya había rumores sobre el interés de los portugueses en Palhinha, aunque supuestamente el jugador prefiere un regreso a la Premier League.

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Palhinha llegó al Isar en 2024 procedente del FC Fulham por 50 millones de euros, con un año de retraso tras el frustrado traspaso del verano anterior y a petición del exentrenador Thomas Tuchel, pero no cumplió las expectativas. En la pasada temporada, el mediocentro de 31 años jugó cedido en el Tottenham Hotspur, aunque no se concretó un traspaso definitivo. Para ello, el club muniqués exige alrededor de 25 millones de euros.

A pesar de que su contrato se extiende hasta 2028, ya no entra en los planes de Vincent Kompany. Lo mismo ocurre con Sacha Boey y Bryan Zaragoza, que también deben abandonar el club de manera imperiosa. «Todavía tenemos casi dos semanas y media», subrayó Eberl. «Desde el principio hemos comunicado con mucha claridad, tanto interna como externamente, cuál es la situación. Nunca es fácil tomar este tipo de decisiones, dar este tipo de comunicados, pero también forma parte del negocio».