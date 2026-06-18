A pesar del tropiezo de la República Democrática del Congo, Roberto Martínez se centra en las negociaciones para lograr la victoria

El futuro del español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, sigue siendo incierto tras la eliminación de la «Brasil de Europa» en el Mundial de 2026.

Dirige a Portugal en el Mundial 2026 y este miércoles debutó con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo.

Portugal jugará la segunda jornada contra Uzbekistán el martes por la tarde y cerrará la fase de grupos ante Colombia la madrugada del domingo 28 de junio.

Varios medios aseguran que dejará el cargo tras el torneo en busca de nuevos retos.

En la rueda de prensa previa al duelo con la República Democrática del Congo, se le preguntó por esos rumores y respondió que el tema no merecía tanta polémica.

Como recoge «Marca», el técnico afirmó: «No hay ninguna noticia sobre mi futuro. Nos centramos en el trabajo de los últimos tres años y medio. Estamos en el Mundial tras 40 partidos y el título de la Liga de Naciones, y toda nuestra atención está en el torneo».

Pese a sus palabras, el periodista Fabrice Hawkins, de «RMC Sport», confirmó en X que Martínez negocia desde antes del Mundial con el Al-Nassr saudí.

El portal Foot Mercato añade que el anuncio de estas conversaciones durante el torneo generará dudas, sobre todo porque podría dirigir al futuro club de Ronaldo, quien apenas participó en el último partido pero a quien el técnico mantuvo en el campo.

Cabe recordar que el portugués Jorge Jesus dejó el Al-Nassr tras ganar la Liga Roshen de Arabia Saudí.











