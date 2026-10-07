Un estado de inquietud se apodera de la afición del Al Ittihad, a pocas horas de disputar el esperado clásico ante su eterno rival, el Al Hilal.

El Al Ittihad visitará al Al Hilal el próximo sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estrella de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que el Al Ittihad ha recuperado los servicios de su delantero George Ilenikhena, tras recuperarse de la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Nigeria en el pasado parón internacional.

El periódico aclaró que el delantero nigeriano participó en los entrenamientos colectivos del Al Ittihad ayer, martes, confirmando así su recuperación de la lesión y su capacidad para disputar con normalidad el próximo clásico.

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Sin embargo, la inquietud sacude al Al Ittihad por la lesión que sufre actualmente su defensa internacional Hassan Kadesh, cuya situación de cara a su participación en el clásico aún no se ha definido hasta el momento.

Kadesh se lesionó durante su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo "Golfo 27", perdiéndose el torneo hasta la final en la que venció a su homóloga emiratí por dos goles a cero, ayer martes.

El Al Ittihad afronta el clásico en busca de una victoria con la que arrebatar el liderato de la tabla de la liga saudí, ya que ocupa actualmente el segundo puesto con 17 puntos, a tan solo un punto del Al Hilal, que es líder.

Cabe recordar que el Al Ittihad es el único equipo que no ha sufrido ninguna derrota en la presente temporada de la Roshn Saudi League hasta ahora, mientras que el Al Hilal ha perdido un único partido ante el Neom por dos goles a cero.