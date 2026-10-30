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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

A pesar del racismo y los ataques cruzados: Mbappé recibe un voto inesperado en la carrera por el Balón de Oro

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El astro francés se situó en el segundo puesto por detrás de Harry Kane

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El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, fue objeto el pasado verano de unas declaraciones racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, pero obtuvo el voto del representante de Paraguay en el jurado de votación del Balón de Oro 2026, al situarlo en el primer puesto, según el diario francés «L'Équipe».

El periodista Rubén Darío Da Rosa, representante de las cadenas «Tigo Sports» y «Telefuturo», fue uno de los 23 votantes que eligieron a Mbappé en el primer puesto.

Los españoles Rodri y Lamine Yamal se situaron en el segundo y tercer puesto dentro de las elecciones de Da Rosa, mientras que colocó al inglés Harry Kane, ganador del premio, en el sexto puesto.

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Esta votación llegó pocos meses después del tenso enfrentamiento entre Francia y Paraguay, en los octavos de final del Mundial 2026, que la selección francesa resolvió con un gol sin respuesta, marcado por Mbappé de penalti.

Tras el partido, el capitán de la selección francesa fue objeto de unas declaraciones racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien Mbappé respondió diciendo que era «una mujer despreciable e indigna de su cargo».

La Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia a raíz del incidente, lo que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación sobre las declaraciones.

La lista de los 10 mejores jugadores del representante de Paraguay incluyó a otros dos franceses, Michael Olise, al que situó en el quinto puesto, y Ousmane Dembélé, que figuró en el octavo puesto.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al que ocupa el primer puesto, y después 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

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