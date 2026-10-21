Pese a la dura derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, Hansi Flick, técnico del Barcelona, se negó a dejarse arrastrar por el pesimismo, aferrándose al optimismo y a la capacidad de su equipo para enderezar el rumbo, en un claro mensaje de desafío a sus críticos, que podrían ver en la derrota un indicio de la dificultad para pelear por los títulos esta temporada.

El entrenador alemán lanzó un llamativo mensaje sobre la carrera por los títulos, asegurando que perder un gran duelo al inicio de la temporada no significa el fin de las aspiraciones, al afirmar: "Los títulos no se deciden en octubre, la Liga de Campeones se decidirá en junio".

Flick no pasó por alto los errores que cometieron sus jugadores ante el conjunto francés, pero al mismo tiempo insistió en la necesidad de fijarse en los aspectos positivos que aparecieron durante el partido, en lugar de reducir la actuación al resultado final.

El técnico del Barcelona dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Tenemos que analizar el partido, pero vi cosas muy buenas, y otras que debemos mejorar. No quiero ser negativo, soy optimista. Fue una buena experiencia, y debemos analizar qué podemos mejorar".

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Flick reconoció que el Barcelona perdió parte de su equilibrio en los últimos minutos, después de que el marcador se pusiera 3-2, lo que dio al Paris Saint-Germain la oportunidad de aprovechar los espacios y ampliar la diferencia a dos goles.

Los errores defensivos, bajo la lupa

El entrenador alemán es consciente de que recibir cuatro goles obliga a revisar el rendimiento defensivo, especialmente en lo relativo a la colocación y las distancias entre los jugadores, detalles que pueden costarle mucho al equipo ante los grandes rivales.

Flick explicó que el Barcelona necesita jugar con más calma y mejorar la conexión entre sus líneas, al afirmar: "Tenemos que jugar con calma, colocarnos mejor y mantener la conexión entre los jugadores. No debemos dejar grandes distancias entre nosotros, y debemos tener más claro lo que queremos hacer".

En cambio, el técnico elogió el nivel de Joan García, que detuvo varios intentos peligrosos, pese a los cuatro goles que recibió su portería, y además señaló que su equipo generó ocasiones que podría haber aprovechado mejor.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Real Madrid el próximo domingo en el clásico de LaLiga, lo que significa que el equipo está obligado a sacudirse rápidamente los efectos de la derrota ante el Paris.