A pesar del interés saudí, un club estadounidense tienta a Mohamed Salah con la «carta de pertenencia»

Un club estadounidense liderado por un propietario de origen egipcio ha puesto a Mohamed Salah como su prioridad para este verano, en un fichaje que podría sacudir la liga.

Según The Athletic, el Sporting Kansas City lidera la puja por fichar al egipcio, lo que refleja sus ambiciones en este mercado veraniego.

Fuentes cercanas confirmaron que el club lidera la puja por el jugador de 34 años, quien ya anunció su salida del Liverpool tras una carrera legendaria con los «Reds».

Aunque otros clubes estadounidenses han mostrado cierto interés en fichar al capitán de la selección egipcia, Sporting Kansas City lidera la carrera en caso de que Salah decida dar el salto a la MLS.

Sin embargo, las fuentes consultadas consideran el fichaje poco probable por dos motivos: el fuerte interés de la Liga Profesional Saudí, que lleva dos veranos ofreciéndole cifras difíciles de igualar,

La segunda razón es que Salah prefiere seguir en Europa, aunque mantiene la puerta abierta a otras ligas tras la eliminación de Egipto en octavos del Mundial 2026.

A favor del Sporting Kansas City juega su nuevo propietario, Peter Malook —hijo de inmigrantes egipcios—, quien acaba de adquirir la mayoría de las acciones del club. Malouk quiere cumplir su promesa de aumentar la inversión y elevar las ambiciones del club, pues Salah no es el único fichaje que buscan este verano.

La operación llega en un momento incierto para Salah, tras su salida de Liverpool y la eliminación de Egipto del Mundial a manos de Lionel Messi.