A pesar del interés saudí, llega una oferta tentadora desde España para fichar a Onahi

Las ofertas europeas persiguen al centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi, del Girona, tras su destacada actuación con los «Leones del Atlas» en la fase final del Mundial 2026.

Ounahi brilló en el Mundial 2022 y fue clave en el histórico recorrido de Marruecos hasta cuartos de final, cuando perdió 2-0 ante Francia.

Según el periodista Fabrizio Romano, el Ajax negocia su fichaje.

Las conversaciones entre el jugador y ambos clubes continúan, y su contrato con el Girona incluye una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

El Ajax negocia con el Girona para rebajar esa cifra, mientras el técnico Michel quiere retenerlo o, al menos, maximizar el beneficio de su salida.

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Su nombre también ha sonado en la Liga Roshen saudí, donde varios clubes lo han buscado por su talento en el centro del campo.

Por ahora, su futuro más probable sigue siendo Europa, pues el Ajax aprieta para cerrar el fichaje en este mercado.