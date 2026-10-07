A pesar del escándalo de espionaje, ¿cómo se salvó el entrenador del Southampton de la guillotina de la Federación Inglesa?

El Southampton respiró aliviado tras una decisión histórica de la Federación Inglesa de Fútbol, que permitió a su joven entrenador alemán Tonda Eckert continuar en su cargo pese a estar implicado en uno de los mayores escándalos de espionaje del fútbol inglés.

Una comisión reguladora independiente dependiente de la Federación Inglesa decidió limitarse a suspender al técnico de 33 años durante seis semanas con la ejecución suspendida hasta el final de la próxima temporada, además de multarle con 28.000 libras esterlinas y dirigirle una reprimenda oficial, garantizándole así permanecer al frente del cuerpo técnico del equipo.

La Federación Inglesa, según la cadena británica "BBC", había propuesto en un principio suspender a Eckert durante tres meses completos, una sanción que habría puesto fin a su trayectoria con el club, pero la comisión consideró que existían importantes atenuantes, encabezados por el sincero arrepentimiento mostrado por el entrenador, lo que la llevó a reducir la sanción, a la espera de si la Federación recurrirá o no la decisión.

Satisfacción en el Southampton y críticas a la liga

En su primera reacción oficial, el Southampton dio la bienvenida a la decisión en un comunicado que decía: esperamos que esto ponga fin a un periodo lamentable de nuestra historia, y se han tomado medidas para garantizar que estos errores de juicio no vuelvan a repetirse en nuestro club, agradeciendo a la afición su apoyo incondicional.

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Por su parte, el propietario del club, Dragan Solak, consideró que el club ya ha sufrido lo suficiente, y dijo: valoramos que la comisión lo reconozca, estamos seguros de que el entrenador ha aprendido de este asunto, y creo firmemente que Tonda es uno de los jóvenes entrenadores más apasionantes de Europa, y con este obstáculo eliminado estoy seguro de que puede llevar al equipo a una temporada exitosa.

Solak no ocultó su crítica a la Liga Inglesa, calificando de positivas las actuaciones de la Federación Inglesa, mientras que sobre la liga afirmó: la manera en que nos trataron no es algo que vayamos a olvidar.

Los detalles del plan premeditado

El informe de la comisión de investigación reveló detalles sorprendentes sobre las tres operaciones de espionaje que el club admitió y que provocaron su exclusión de la final del playoff de ascenso el pasado mayo y la deducción de cuatro puntos de su casillero esta temporada.

En el caso del Oxford United, Eckert organizó la operación de vigilancia para averiguar si el equipo jugaría con una línea defensiva de cuatro jugadores o de cinco bajo la dirección de su nuevo entrenador.

En cuanto al caso del Ipswich Town, la comisión aceptó que no fue Eckert quien tomó la iniciativa de obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia de una sesión de entrenamiento del equipo.

Y en el episodio más destacado, antes de la semifinal del playoff ante el Middlesbrough, Eckert envió a una persona al campo de entrenamiento del rival para comprobar la disponibilidad del centrocampista Hayden Hackney para participar.

La comisión concluyó que lo ocurrido fue un plan premeditado y definido de arriba abajo para obtener una ventaja competitiva en competiciones de verdadera importancia, mediante la presencia intencionada en los campos de entrenamiento de los rivales para conseguir información táctica.

¿Por qué se libró de la sanción severa?

Pese a la gravedad de lo que la comisión describió como una infracción extremadamente grave, al mismo tiempo afirmó estar plenamente convencida de que Eckert no era consciente de que sus actos constituían una violación de las normas de la liga o de que fueran moralmente incorrectos, y rechazó cualquier indicio de que existiera una conducta sistemática y organizada.

La comisión consideró a Eckert un testigo especialmente admirable, que reflexionó profunda y seriamente sobre lo ocurrido, y que su nivel de arrepentimiento fue profundo y sincero.

El factor decisivo en la decisión de suspender la ejecución fue que una suspensión de tres meses podría costarle su empleo, lo que la comisión consideró como una sanción adicional impuesta sobre el propio club, siendo esta una razón clara y convincente para suspender la ejecución del castigo.

Cabe recordar que Eckert asumió el cargo de entrenador del Southampton de forma interina en diciembre de 2025, cuando el equipo ocupaba el vigesimoprimer puesto, antes de que el club lo confirmara tras terminar la temporada en el cuarto lugar. Actualmente el equipo ocupa el decimotercer puesto con 10 puntos tras ocho partidos, antes de enfrentarse a su rival, el Portsmouth.

El caso trae a la memoria el episodio de Marcelo Bielsa con el Leeds United en 2019, cuando espió al Derby County, en el que la Federación se limitó a emitir una advertencia, mientras que la liga multó al Leeds con 200.000 libras, antes de establecer una norma que prohíbe vigilar los entrenamientos del rival durante las 72 horas previas al partido, la misma norma que vivió su aplicación más dura el año pasado con la suspensión de la seleccionadora de Canadá Bev Priestman durante un año tras espiar a Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de 2024.







