El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, sorprendió a su delantero marroquí Youssef En-Nesyri durante el partido ante el Al-Diriyah en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad recibe al Al-Diriyah hoy, viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League.

El once titular contó con el delantero marroquí Youssef En-Nesyri en el banquillo, pese al doblete que marcó tras entrar como suplente en el último partido contra el Al-Ettifaq en la Roshn Saudi League.

Wissing siguió apostando por el delantero nigeriano George Ilenikhena en la línea ofensiva, con la ayuda de Ahmed Al-Ghamdi, el argelino Houssem Aouar y el neerlandés Georginio Wijnaldum, en ausencia de su compatriota Steven Bergwijn.

Por su parte, el técnico alemán decidió alinear a Mukhtar Ali en el centro del campo junto al colombiano Richard Ríos, dejando al senegalés Dion Lopy en el banquillo.

El Al-Ittihad disputa el encuentro ocupando el cuarto puesto en la clasificación de la liga saudí con 20 puntos, a 5 puntos del Al-Qadsiah, líder, que ha jugado un partido más.

En cambio, el Al-Diriyah ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 15 puntos, cosechados a base de 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

La alineación del Al-Ittihad fue la siguiente:

Portería: Predrag Rajković

Defensa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abdi

Centro del campo: Mukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed Al-Ghamdi