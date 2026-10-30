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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A pesar del desmentido de Jaissle: un periodista saudí revela una sorpresa sobre Ivan Toney

I. Toney
M. Jaissle
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El periodista Battal Al Qaws reveló un giro impactante respecto al futuro del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, tras señalar que el jugador se encuentra entre los objetivos del club inglés Newcastle United, como paso previo a intentar su fichaje durante el próximo mercado de invierno.

Al Qaws afirmó, a través de su programa "Fil Marma", que el Newcastle ha situado a Toney entre sus objetivos en el mercado invernal, bajo el liderazgo del entrenador alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli, que conoce bien las cualidades del delantero inglés tras haber trabajado con él durante su etapa en la liga saudí.

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La presencia de Jaissle al frente del cuerpo técnico del Newcastle aporta una dimensión adicional a estas noticias, pues el entrenador alemán ya trabajó con Toney en el Al-Ahli, lo que le permite conocer el potencial del delantero inglés y su capacidad para aportar en el plano ofensivo.

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Esto ocurre a pesar de que el propio Jaissle negó que el Newcastle haya iniciado negociaciones con el Al-Ahli por Toney, sobre todo porque el club inglés está sujeto a las normas del juego limpio financiero, que le impiden cerrar la operación.

La información sobre el interés del Newcastle se mantiene dentro de lo revelado por Battal Al Qaws, sin ningún anuncio oficial sobre la presentación de una oferta o el inicio de negociaciones entre ambos clubes, mientras el Al-Ahli está a la espera de la evolución de la situación, dado que Toney está vinculado por contrato con el equipo saudí.

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