A pesar del alto el fuego, la guerra aplazó otro partido del fútbol saudí

Se ha pospuesto un nuevo partido del fútbol saudí debido al conflicto entre Irán, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por otro.

El encuentro entre Al-Arabi y Al-Faisaly, programado para este jueves en Al-Jawf dentro de la 28.ª jornada de la Liga Yelo, se ha aplazado.

Sin embargo, la Liga Yelo de Primera División de Arabia Saudí lo ha aplazado al viernes por problemas de vuelos, según el diario saudí «Okaz».

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La liga justificó la medida para asegurar la puntualidad de los equipos y preservar la equidad competitiva.

Es el último encuentro afectado por la situación bélica en Arabia Saudí, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una tregua de dos semanas en la madrugada del miércoles.

Con anterioridad se habían aplazado nueve encuentros por el mismo motivo en la Liga de Élite (torneo sub-21 saudí), correspondientes a las jornadas 17, 18 y 19.