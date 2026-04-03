Néstor El Maestro, entrenador del Al-Najma saudí, destacó los aspectos positivos del rendimiento de sus jugadores durante el partido contra el Al-Nassr, a pesar de la derrota por 2-5 registrada el viernes por la tarde en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Maestro se mostró satisfecho con el nivel general y la motivación que demostró su equipo ante uno de los equipos más fuertes de la liga, señalando que el equipo tuvo un buen plan durante gran parte del partido.

El Maestro declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: «Creo que teníamos un buen plan y el nivel fue bueno, pero nos costó adaptarnos tras la lesión de Nabil Dunga y su salida en la primera parte».

El entrenador reconoció que la condición física de sus jugadores les impidió mantener el mismo rendimiento durante los 90 minutos, y añadió: «Recibimos la mayoría de los goles en los últimos minutos debido a una falta de concentración, y siempre hablamos de esto, pero no es algo positivo en absoluto».

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Por otro lado, destacó como aspecto positivo los dos goles marcados en juego abierto y en jugadas organizadas fuera del área rival, y calificó la resistencia a la energía ofensiva del Al-Nassr como «algo muy difícil».

El inglés destacó su gran admiración por el nivel de los jugadores locales del equipo, considerándolo un importante estímulo para él personalmente.

El Al-Najma ocupa el puesto 18 (penúltimo) en la clasificación de la Liga Roshen con solo 8 puntos, a falta de siete jornadas para el final de la temporada, en medio de una dura lucha por evitar el descenso.