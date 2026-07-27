A pesar de sus salidas: Mahrez y Salah, en una lista histórica de la Premier League

Las dos estrellas árabes Mohamed Salah y Riyad Mahrez continúan inscribiendo sus nombres en los registros de la Premier League, tras figurar en una lista histórica que incluye a los jugadores que más ocasiones claras han generado desde la temporada 2009-2010, y ello a pesar de haber abandonado los terrenos de juego ingleses.

El portal WhoScored especializado en estadísticas reveló la lista de los jugadores que más ocasiones claras han generado ("Big Chances Created") en la Premier League desde la temporada 2009-2010, la cual registró una destacada presencia árabe con Salah y Mahrez entre la élite de los creadores de juego en la historia de la competición.

El belga Kevin De Bruyne encabezó la lista tras generar 198 ocasiones claras, mientras que el egipcio Mohamed Salah ocupó el segundo puesto con un registro de 146 ocasiones, superando al portugués Bruno Fernandes, tercero con 140 ocasiones.

El argelino Riyad Mahrez no estuvo ausente del panorama, ya que se situó en el sexto puesto con un registro de 102 ocasiones claras, superando a varias de las principales estrellas de la Premier League, entre ellos el surcoreano Son Heung-min, el danés Christian Eriksen y el inglés Raheem Sterling.

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Esta clasificación confirma la magnitud del impacto que ha dejado el dúo árabe en la Premier League, pues su presencia no se limitó únicamente a marcar goles, sino que se extendió a la creación de ocasiones decisivas, lo que los convirtió en dos de los jugadores que más han contribuido en la faceta ofensiva durante la última década.

Y a pesar de haber concluido su trayectoria en la Premier League, tras la cercanía de Salah al Besiktas turco y de Mahrez al Al-Ahli saudí y su posterior marcha, las cifras que ha logrado el dúo les garantizan permanecer en la lista de los mejores creadores de juego en la historia de la competición, junto a nombres legendarios como De Bruyne, David Silva y Trent Alexander-Arnold.