En un momento en el que el Real Madrid vive uno de sus peores inicios, con una diferencia de 6 puntos completos respecto al liderato, uno de los símbolos más acérrimos del madridismo salió a reconocer la amarga verdad. Luís Figo, el hombre que encendió el Clásico con su histórico fichaje del Barcelona al Madrid, no tuvo más remedio que elogiar el fulgurante arranque del eterno rival catalán, lanzando una advertencia temprana de que la Liga podría decidirse antes de mayo si continúa este rendimiento.

Reconocimiento madridista: el Barcelona es irresistible

En una entrevista candente con la emisora española «Marca», el actual asesor de la UEFA y aficionado incondicional del Real Madrid elogió el inicio perfecto del Barcelona, que ha logrado el pleno de 21 puntos de 21, marcando 31 goles.

El portugués dijo con franqueza: «Han empezado con mucha fuerza. Ganan, juegan bien y marcan goles. Para el fútbol español, esto es algo bueno, por supuesto».

Pero al mismo tiempo advirtió: «Tenemos que esperar para ver cómo se desarrolla la temporada, que es muy larga».

Confianza en la remontada del Merengue y desdén hacia Mourinho

Pese a la gran diferencia, Figo aseguró que el equipo al que se incorporó en el verano de 2000 no se rendirá, y dijo: «Estoy seguro de que el Real Madrid competirá hasta el final».

Y añadió: «Este es un campeonato que exige regularidad hasta el mes de mayo. Habrá altibajos durante la temporada, y cuando ocurran, el equipo debe tener la madurez y la eficacia para superarlos».

Sobre la derrota del Real Madrid en el derbi del domingo por 2-0 ante el Atlético, Figo reveló que no vio el partido porque estaba en Zúrich, y se negó a comentar las encendidas declaraciones de su compatriota José Mourinho sobre el arbitraje en la rueda de prensa.

Figo dijo con frialdad: «Hizo lo que pensó que iba a hacer en ese momento; no tengo por qué comentarlo, creo que son actitudes personales, y si lo hizo, es porque lo sintió así».

El Balón de Oro y Mbappé

Sobre el premio del Balón de Oro, cuya votación se cierra el próximo lunes, Figo se desmarcó por completo: «Yo no voto, así que ese asunto no está en mi mente; los que deciden son quienes votan y nosotros tenemos que esperar».

Y cerró sus declaraciones con un elogio especial a Kylian Mbappé: «Siempre está a un nivel muy alto, nos ha acostumbrado a que sea uno de los mejores jugadores del mundo y a marcar goles».