Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, ha dado un nuevo paso en su camino de recuperación de la lesión, pero no viajará con el Barça a Turquía para enfrentarse al Galatasaray, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, con la posibilidad de regresar a la convocatoria del equipo para el partido contra el Real Betis el próximo fin de semana.

Según el diario español Sport, el Barcelona comenzó este domingo la preparación del partido contra el Galatasaray, tras su merecida victoria sobre el Getafe en LaLiga. Los jugadores que fueron titulares ante el equipo del entrenador José Bordalás realizaron trabajo de recuperación, mientras que el resto se ejercitó con mayor intensidad, entre ellos Frenkie de Jong.

El centrocampista neerlandés continúa avanzando en su programa de readaptación y se siente cada vez mejor. Aunque su ausencia ante el conjunto turco está confirmada, podría aparecer en la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Real Betis previsto para el próximo fin de semana.

Los jugadores del Barcelona ya tienen fijado el programa del viaje a Turquía para disputar el partido contra el Galatasaray, un desplazamiento largo que obligará a los futbolistas del entrenador Hansi Flick a madrugar el lunes.

El vuelo privado que trasladará a la expedición del Barcelona a Estambul tiene previsto despegar a las 9:40 de la mañana desde el aeropuerto de Barcelona, con el presidente del club, Joan Laporta, al frente de la delegación, mientras que los jugadores deberán presentarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper una hora antes de la hora de despegue.

Los jugadores del Barcelona se entrenarán en el estadio del Galatasaray en torno a las 18:30, hora local de Turquía, mientras que el entrenador alemán Hansi Flick ofrecerá una conferencia de prensa antes de la sesión.

Pau Cubarsí comparecerá en la conferencia de prensa junto a Flick, después de haber descansado en el partido contra el Getafe, aunque será titular en el regreso del Barcelona a la Champions League.



