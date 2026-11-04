El Real Madrid está muy cerca de hacerse con JJ Gabriel, uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, pese al empeño de su club, el Manchester United, por conservar sus servicios y a la pugna de numerosos clubes europeos por ficharlo.

El joven delantero inglés, que acaba de cumplir los dieciséis años, se entrena actualmente en Madrid, mientras se ultiman los detalles de una operación cuyo valor total podría alcanzar los 15 millones de euros, incluidos salarios y comisiones.

El club ha aceptado las exigencias económicas del jugador, y todos los indicios apuntan a que la firma oficial se producirá en el mes de enero, según informó el diario catalán "Sport".

Según indicó el periodista Ben Fernández Santos, que ha visto al jugador entrenándose ya en la capital española, las negociaciones han alcanzado fases avanzadas.

El Real Madrid deberá abonar una cantidad ligeramente superior a los 300.000 euros al Manchester United como compensación por los costes de formación y desarrollo.

La operación sigue supeditada a que JJ Gabriel obtenga el pasaporte de alguno de los países de la Unión Europea, algo que allanaría el camino para su incorporación al club blanco en enero.

No obstante, la opción del Barcelona no ha quedado completamente descartada, pues JJ Gabriel se entrenó en "Castelldefels" y conoció de cerca el proyecto deportivo del club catalán, un proyecto que en un principio le resultó más atractivo que el del Real Madrid.

Según el diario catalán, el jugador inglés sigue dando prioridad al Barcelona, en caso de que el club decida moverse de forma decisiva para su fichaje. El principal obstáculo reside en el apartado económico, ya que las elevadas exigencias por parte del jugador provocaron el estancamiento de las negociaciones con el Barcelona, que no estaba dispuesto a comprometerse en una operación de esta magnitud por un futbolista de 16 años.

El Real Madrid, por su parte, aceptó las condiciones, lo que le otorga una ventaja difícil de superar, salvo que se produzca una sorpresa de última hora.

JJ Gabriel ha mostrado un claro deseo de continuar su trayectoria en España, razón por la que rechazó otras importantes oportunidades en el fútbol europeo, entre ellas ofertas del Bayern de Múnich y del París Saint-Germain.

El delantero había pedido salir del Manchester United tras batir numerosos récords dentro de su categoría de edad en las categorías inferiores del club inglés.

El talento de Gabriel atrajo el interés de grandes marcas comerciales a una edad muy temprana, pues con tan solo catorce años firmó un contrato con la empresa "Nike" por cantidades que resultaban excepcionales para su edad. Y ahora, con el seguimiento minucioso del Barcelona y la disposición del Real Madrid a satisfacer sus condiciones, parece cada vez más probable que su futuro esté en el estadio "Santiago Bernabéu".