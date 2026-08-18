Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, recuperó su mejor nivel en los dos últimos partidos amistosos antes del inicio de la temporada, ante el Deportivo de La Coruña y el Schalke, además de marcar un gol en el último encuentro.

Según el diario español "As", Huijsen volvió a su mejor versión en la posesión del balón, mostrando mayor contundencia en los duelos y manteniendo la concentración durante todos los partidos.

El jugador de 21 años, por el que el Real Madrid pagó 58 millones de euros el verano pasado para ficharlo, ha regresado y, con solo tres defensas disponibles, se espera que sea titular en el estreno liguero ante el Espanyol el próximo sábado.

Tras su ausencia en el primer amistoso ante la Fiorentina (2-2) por una lesión muscular, Huijsen disputó sus primeros 45 minutos en la segunda parte ante el Ferencváros y, cuatro días después, el Real Madrid regresó a la Copa Teresa Herrera por primera vez en 13 años con la victoria por 1-0 sobre el Deportivo, donde el defensa nacido en los Países Bajos jugó los 90 minutos completos, ya que actuó junto a Rüdiger en la primera parte y junto a Mario Rivas en la segunda.

Y en el último partido ante el Schalke (3-0), el defensa español jugó 84 minutos y marcó el segundo gol del encuentro.

Hace un año, el Real Madrid decidió fichar a un joven central del Bournemouth que destacaba por su serenidad y su excelente control del balón, y Huijsen comenzó su trayectoria con el Real Madrid mostrándolo con claridad: su dominio y su talento cuando tiene el balón en los pies.

Sin embargo, con el paso de los meses, esas cualidades se fueron diluyendo con la caída generalizada del rendimiento del equipo, pero ahora ha vuelto. Esta pretemporada ha visto su mejor nivel, liderando la línea defensiva y convirtiéndose en el defensa titular más preparado y, al compartir el terreno de juego con todos los centrales disponibles, se ha adaptado a la perfección a cada uno de ellos, según el diario español.

En el partido ante el Deportivo, Huijsen fue el pilar de la defensa del Real Madrid, mostrándose concentrado durante todo el encuentro, interviniendo con fuerza en los duelos y sin dudar jamás en iniciar las jugadas desde atrás. Estas son las cualidades que lo convirtieron en uno de los defensas más prometedores del mundo del fútbol, y que parecían haberse diluido durante su primera temporada en el Bernabéu.

Con el inicio de esta segunda temporada, y tras la marcha de David Alaba, quedó disponible el legendario dorsal número 4, el número con el que Sergio Ramos construyó su leyenda.

El joven jugador no dudó y lo pidió, y declaró tras el partido ante el Schalke: "Siempre soñé con llevar el número 4. Mi ídolo era Sergio Ramos y, para mí, es un sueño hecho realidad".

Huijsen comienza la temporada con la exigencia de recuperar su nivel y demostrar su capacidad para liderar de nuevo la defensa del Real Madrid, y hasta ahora la pretemporada ha sido una buena noticia para su entrenador José Mourinho, con quien ya coincidió en la Roma.

La temporada pasada, y pese a que la línea defensiva sufrió lesiones recurrentes, Huijsen fue el defensa con más participación (40 partidos).

Y su asombroso regreso a su nivel habitual llega en el momento justo para un equipo que inicia la Liga con carencia de defensas, por lo que su principal misión ahora es mantener esa confianza para que la afición del Bernabéu vuelva a disfrutar de la versión del Real Madrid que ilusionó a los aficionados hace un año.







