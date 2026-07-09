A pesar de su extraña lesión, Henderson mantiene su liderazgo en el Mundial

El veterano inglés Jordan Henderson se operó tras lesionarse el tobillo al caer de una valla publicitaria mientras celebraba la victoria 3-2 sobre México.

El centrocampista sufrió una extraña lesión al saltar unos carteles publicitarios y caer de forma desequilibrada sobre su muñeca tras celebrar con la afición la victoria 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. Necesitó oxígeno mientras el equipo médico lo trasladaba en camilla al hospital de la capital.

Este miércoles se sometió a una cirugía en la muñeca fracturada.

El jugador, de 36 años, publicó en Instagram: «¡La operación ha terminado! Preparémonos para el gran partido del sábado. Gracias al personal del Instituto de Cirugía Ortopédica de Kansas City y a los cirujanos Dr. Kenneth B. Onro, Dr. Mark J. Winston y Dr. Kirk McLog».

Marcus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Declan Rice fueron algunos de los compañeros que le mostraron su apoyo con emojis de corazón.

Su club, el Brentford, también le deseó una pronta recuperación.

El centrocampista viajó a Kansas City para apoyar al equipo antes de los cuartos de final contra Noruega, un impulso anímico clave dada su popularidad entre sus compañeros.







