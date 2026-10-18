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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

A pesar de su buena forma y su brillante actuación internacional: ¿por qué Mourinho insiste en marginar a Brahim Díaz?

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
B. Diaz
J. Mourinho
Marruecos
España
Marruecos
Portugal

Ausente de la alineación de su equipo para el enfrentamiento ante el Sevilla

Un informe de prensa español se preguntó este domingo por el motivo del alejamiento del marroquí Brahim Díaz de la alineación del Real Madrid en las últimas semanas, pese a estar en condiciones de jugar.

Brahim Díaz solo ha aparecido en 3 partidos de LaLiga esta temporada, con un total de 99 minutos jugados, sin marcar ni asistir, además de su participación en el encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, durante 79 minutos, en los que logró dar una asistencia de gol.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Sevilla en LaLiga, en la que no figuró el nombre de Brahim Díaz, que sigue sentado en el banquillo.


Por su parte, el diario "AS" comentó sobre la alineación: "Desde su destacada actuación ante el Inter, Díaz solo ha jugado 22 minutos en cinco partidos. Sigue sufriendo molestias musculares, pero no le impiden jugar y está disponible para Mourinho".

Y añadió: "Jugó con Marruecos en el último parón internacional y marcó un gol. Esta noche volvió a estar en el banquillo".

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