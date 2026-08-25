El francés Ibrahima Konaté disputó sus primeros minutos con el Real Madrid el pasado sábado, en la emocionante victoria frente al Espanyol (2-1), en la segunda jornada de LaLiga, aunque parece que su actuación genera dudas dentro del feudo del Santiago Bernabéu.

Konaté se incorporó a las filas del Real Madrid este verano, en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con el Liverpool.





El diario español "AS" señaló que Konaté mostró un potencial prometedor en el partido ante el Espanyol, pero no fue regular en su nivel y todavía tiene margen de mejora.

Añadió que el defensa francés se mostró demasiado confiado a la hora de construir el juego desde atrás, indicando que el técnico José Mourinho prefirió alinearlo como titular en detrimento de Antonio Rüdiger, que había disputado más sesiones de entrenamiento.

AS explicó que Konaté comenzó bien el partido, al igual que el resto del equipo, mostrando templanza ante los escasos ataques del Espanyol, pero su nivel fue decayendo progresivamente con el paso del tiempo, y el gol del Espanyol llegó por la banda derecha, donde el defensa francés estaba fuera de su posición, lo que permitió a Cala quedarse solo ante la portería sin marca, además de mostrarse dubitativo a la hora de avanzar.

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Parece que Dean Huijsen ha afianzado su puesto como defensa titular del conjunto blanco, y la competencia por la plaza restante quedará limitada entre Konaté y Rüdiger. A pesar de que Mourinho lo hizo titular tras entrenar únicamente durante dos semanas, encontrará una feroz competencia por su puesto.

Según el diario español, la actuación de Konaté no fue del todo convincente, y se mostró demasiado confiado, lo que provocó pérdidas de balón, ya que carece de la precisión en los pases desde la defensa que sí posee Huijsen; no obstante, forman una pareja sobre la que se puede construir durante toda la temporada. En cuanto a su rendimiento individual, fue bueno, ganando los duelos y mostrando espíritu de liderazgo en la búsqueda de la victoria.

Con su altura de 1,94 metros, Konaté dominó los enfrentamientos físicos y ganó cuatro duelos aéreos (más que cualquier otro jugador del Real Madrid), ejerciendo como una auténtica roca defensiva, y fue el jugador del Real Madrid que más veces tocó el balón en el partido, con 89 toques, liderando al equipo desde atrás y completando 73 pases de 75 (con un 97% de acierto).

Además, fue el segundo jugador del Real Madrid que más balones recuperó, con cinco recuperaciones, y su brillantez no se limitó a los balones aéreos, sino que también realizó tres entradas exitosas, aunque el partido dejó al descubierto algunos de sus puntos débiles, el más importante la dispersión de la concentración.

El Real Madrid se prepara para disputar el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga, ante la Real Sociedad, mañana miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu.