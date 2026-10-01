A pesar de su ausencia: mensaje de amor de la afición de Portugal a Cristiano Ronaldo en el estadio de Dinamarca

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, recibió un mensaje de amor de parte de algunos aficionados de "Brasil de Europa", a pesar de su ausencia en el partido ante Dinamarca en la UEFA Nations League.

La selección de Portugal visitó este jueves a Dinamarca en el estadio Parken, en la capital danesa, Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El encuentro fue el primero de la selección de Portugal tras la última crisis que estalló entre Ronaldo y su entrenador, Jorge Jesus, a raíz de la cual el jugador abandonó la concentración de su selección en Copenhague ayer miércoles.

Algunos aficionados en el estadio del partido intentaron apoyar al "misil de Madeira" en su última crisis, ya que algunos de ellos portaron una pancarta con el nombre de Ronaldo, junto a un corazón, en un mensaje de amor especial para la estrella portuguesa.

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Algunos aficionados también habían arremetido contra el entrenador Jorge Jesus y lanzaron silbidos de reprobación contra él, durante la salida del hotel de concentración rumbo al partido, según revelaron informes periodísticos anteriormente.

Jesus respondió a estos ataques asegurando que revelará todo lo ocurrido con Ronaldo después de disputar el partido ante Noruega, el próximo domingo, en la cuarta jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal ayer miércoles, regresando a la capital española, Madrid, tras una crisis que estalló entre él y Jesus, a causa de su no participación en el partido ante Noruega, en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La estrella portuguesa tomó su decisión de marcharse pocas horas después de las declaraciones de Jorge Jesus en las que afirmó que él es quien tiene la primera y la última palabra en la selección, reconociendo que había faltado a su promesa a "El Don" de participar en una parte del pasado partido ante Noruega.