Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

A pesar de su ausencia en el Al-Hilal, Benzema es víctima de una violenta campaña mediática

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
K. Benzema
Arabia Saudí
Francia

Un nuevo golpe que deja atónito al astro francés

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, no se ha librado de las críticas a pesar de su ausencia en el último empate contra el Al-Taawoun (2-2), correspondiente a la jornada 27 de la Liga Profesional Roshen.

El veterano goleador francés se perdió el partido debido a una lesión en un dedo del pie, lo que sigue alimentando la polémica desde su llegada al Al-Hilal, debido a las continuas lesiones que le han afectado.

Al respecto, el periodista Sultan Al-Lihyani declaró durante su intervención en el programa saudí «Dorina Ghair»: «Benzema no ha cumplido el objetivo del Al-Hilal al ficharlo, ya que el objetivo principal de su incorporación era contar con un auténtico delantero centro capaz de marcar goles y crear ocasiones».

Lea también... Restación de puntos o descenso... La supervisión financiera sorprende al Al-Nassr con una decisión inesperada
Lea también... Un hechizo maldito... Un fuego cruzado devora las defensas del Real Madrid y del Al-Hilal

Y añadió: «Es cierto que Benzema ha tenido un buen rendimiento en los partidos en los que ha participado, pero no está en forma físicamente y sufre numerosas lesiones, por lo que se ha convertido en un problema para el Al-Hilal en estos momentos».

1ª División
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
1ª División
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Y concluyó diciendo: «No se puede predecir el futuro del ataque del Al-Hilal en el próximo periodo, dada la ausencia continuada de Benzema, que se ha convertido en una carga para el equipo, y Inzaghi debe empezar a recurrir a otras soluciones en lugar de al astro francés».

Benzema ha disputado seis partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias, tras su fichaje en el último mercado de invierno.

Anuncios