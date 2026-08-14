El brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal, inicia la andadura del equipo en la Liga Roshn saudí, pese a las informaciones que lo vincularon con una salida durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Hilal recibe al Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn, la noche de este viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió contar con Malcom en la lista definitiva, sin haber determinado si lo alineará como titular o suplente.

Esto ocurre a pesar de las informaciones que vincularon al extremo brasileño con una salida del Al-Hilal, ante el interés del Al-Diriyah por hacerse con sus servicios, así como el interés de algunos clubes brasileños, cataríes y emiratíes.

Por otro lado, el Al-Hilal no contará con dos jugadores extranjeros en la lista: el delantero uruguayo Darwin Núñez y el lateral portugués João Cancelo, sin que se haya revelado el motivo de su exclusión.

Ambos jugadores están vinculados con una salida del "Líder" en el actual mercado de verano, ya que el Barcelona quiere fichar a Cancelo de forma definitiva, mientras que Núñez está cerca de fichar por el Trabzonspor turco.

Cabe recordar que el Al-Hilal quiere recuperar el título de la Liga Roshn saudí, que se le ha escapado en las dos últimas temporadas, mientras que el Al-Faisaly busca dar la sorpresa y arrebatar su primer punto en el estreno de sus partidos en la competición.