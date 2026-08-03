El futuro del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se considera una de las historias más destacadas del mercado de fichajes de verano, desde que manifestó su deseo de marcharse de los rojiblancos este verano para cumplir su sueño.

Numerosos informes de prensa han señalado en el último periodo que Álvarez desea incorporarse al Barcelona, que busca un delantero centro para compensar la salida del polaco Robert Lewandowski.

El diario "Marca" informó de que Álvarez ha vuelto a ponerse en contacto con el Atlético de Madrid para iniciar el programa de entrenamiento personal preparado específicamente para cada jugador internacional.

Por lo tanto, Álvarez, que actualmente se encuentra de vacaciones, pasará los últimos días de su descanso cumpliendo las pautas fijadas por el Atleti antes de regresar a los entrenamientos el día diez del presente mes e incorporarse al equipo.

El diario apuntó a que el Atlético de Madrid ha perdido la paciencia con las tácticas empleadas para convencer al delantero argentino de quedarse en el Camp Nou, algo que finalmente llevó a presentar una denuncia ante la Federación Española de Fútbol y ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y, después de que Miguel Ángel Gil declarara públicamente que no aceptaría ninguna oferta del Barcelona, la situación de Álvarez se ha vuelto extremadamente complicada.

Álvarez se ha quedado ante dos opciones: o bien permanecer en el Atlético y enfrentarse a la ira de su afición por lo que consideró una humillación, o bien dirigirse a la directiva del club con una oferta del extranjero (tras su experiencia en el Manchester City, la Premier League ya no está entre sus opciones favoritas; quedarse en LaLiga era su destino preferido), una oferta que podría cambiar la postura del club, contrario a venderlo.

Algunas especulaciones apuntan a la posibilidad de que Álvarez lleve a cabo un acto de desafío que podría llevarle a ausentarse de los entrenamientos, y este método de presión extremo no está del todo descartado, dados los consejos que el delantero ha recibido de sus agentes sobre cómo gestionar este riesgo.

Sin embargo, el hecho de que haya indicado que empezará a seguir las pautas de entrenamiento del Atlético de Madrid (pues entrena desde su lugar de vacaciones desde el sábado 1 de agosto) sugiere que su regreso se producirá con normalidad.

Quedará otra cuestión, que es cómo afectará a su rendimiento el fracaso de su traspaso al Barcelona, sobre todo porque nadie en el Atlético de Madrid duda de que el comportamiento de Julián seguirá siendo ejemplar y profesional, como lo fue en su primer día en el equipo.

Y pese al deseo del Atlético de pasar página al conflicto y de que Julián siga vistiendo la camiseta rojiblanca del equipo, el misterio seguirá rodeando el asunto, especialmente si llega una oferta tentadora de la Premier League al Wanda Metropolitano, lo que podría obligar al club a reconsiderar su decisión de retener a su estrella, mientras el delantero insiste en que el traspaso es lo mejor para su futuro.

Por ello, y en medio de toda esta incertidumbre, lo único seguro es que "la Araña" ya se entrena, aunque sea a distancia, bajo la supervisión del Atlético.