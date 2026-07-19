Los aficionados que pagaron grandes sumas por una entrada para la final del Mundial entre España y Argentina este domingo afrontan colas de más de dos horas para entrar al estadio MetLife en Estados Unidos.

La entrada más barata en la reventa oficial de la FIFA cuesta unas 6.000 libras.

Según el diario británico «The Sun», fuera del estadio, con capacidad para 82 500 personas a las afueras de Nueva York, reina el caos.

Además, fallos técnicos en los torniquetes impiden escanear algunas entradas.

Esto ha generado colas enormes que el personal de seguridad intenta controlar.

Los corresponsales del diario inglés que cubrirán el partido también esperaron dos horas para entrar, lo que muestra la magnitud del caos.

Los periodistas sufren controles extra del Servicio Secreto por llevar portátiles y cámaras.

El actor Tom Cruise ha sido visto entrando al recinto antes de su aparición en la ceremonia de clausura.

También se vio a Ronaldo, campeón del mundo con Brasil, y a John Terry, ex capitán de Inglaterra, rumbo a las zonas VIP.



