El Barcelona se acercó a resolver uno de los expedientes de salida en los últimos días del mercado de fichajes, después de que el canterano Toni Fernández eligiera fichar por el Venezia, recién ascendido a la Serie A italiana, en un paso que allana la marcha del jugador del club catalán tras recibir numerosas ofertas de clubes europeos.

Según lo publicado por los diarios españoles "Sport" y "Mundo Deportivo", solo quedan algunos detalles finales para completar el traspaso de Toni al Venezia, después de que el jugador recibiera ofertas de clubes de la Premier League inglesa y de la Bundesliga alemana, antes de decantarse finalmente por vivir su nueva experiencia en Italia.

Toni, cuyo contrato con el Barcelona finaliza el próximo verano, había pasado la temporada pasada como uno de los elementos más destacados del Barça Atlètic, antes de participar en la pretemporada con el primer equipo, aunque no logró hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick, por lo que comenzó durante el verano a estudiar las ofertas que le llegaban en busca de un proyecto que le diera la oportunidad de jugar a un nivel más alto.

El deseo del jugador de trasladarse a un entorno al que le resultara fácil adaptarse jugó un papel importante en su elección del Venezia, después de encontrar el proyecto italiano más atractivo que las ofertas procedentes de Inglaterra y Alemania, en un momento en el que el Aston Villa y el Leeds figuraban entre los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

No era la primera vez que Toni despertaba el interés de grandes clubes, ya que la Juventus intentó en periodos anteriores convencerlo con un proyecto a largo plazo, y el proyecto de Sergio Ramos para incorporarse al Sevilla incluyó su nombre en la lista de jugadores susceptibles de ascender al primer equipo, aunque el jugador optó entonces por continuar en el Barcelona.

Gil ante una encrucijada

Al mismo tiempo, Gil afronta una situación similar dentro del Barcelona, después de que el Barça Atlètic se quedara por debajo de sus aspiraciones, ante la dificultad de llegar al primer equipo debido a la abundancia de opciones a disposición de Flick en el centro del campo.

El Barcelona había alcanzado un acuerdo verbal con el jugador para renovar su contrato, pero las negociaciones se estancaron antes de completar el acuerdo, por lo que el futuro de Gil queda abierto a varias posibilidades, en medio del interés de clubes nacionales y otros fuera de España.

El jugador y su agente aún no han tomado su decisión final, mientras que el valor de la cláusula de rescisión de su contrato asciende a 20 millones de euros, si bien el Barcelona es consciente de que la cantidad que realmente podría obtener sería menor, especialmente con la cercanía del final del contrato del jugador en 2027.