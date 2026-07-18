A pesar de las desmentidas oficiales, la historia de Mohamed Salah y el Beşiktaş suma nuevos capítulos

Varios medios han informado sobre el futuro de Mohamed Salah tras desmentir el Beşiktaş turco un acuerdo con el capitán egipcio.

El jugador y el Liverpool anunciaron a principios de año que su etapa con los «Reds» terminará en 2025-2026, por lo que quedará libre para fichar por cualquier club.

Noticias sobre un acuerdo con el Beşiktaş

Sin embargo, medios franceses como «Foot Mercato» y el periodista Santi Ona aseguraron que el club turco ya tenía un acuerdo verbal para ficharlo gratis.

El acuerdo contemplaba un año de contrato, con opción a otro, a cambio de 10 millones de euros anuales más 2 millones en variables.

El agente de Salah responde

Estas noticias provocaron la reacción de Rami Abbas, agente de Salah, quien insinuó que no era cierto lo difundido sobre el destino del jugador.

En su cuenta de «X» afirmó: «Personalmente, no sé dónde jugará Mohamed la próxima temporada… ¿Qué os dice eso?».

Antes, el agente había dicho que el futuro de Salah aún no estaba decidido y que pronto se conocería su destino.

Y añadió: «No es nuestro estilo negociar con clubes donde Mohamed no quiera jugar solo para generar revuelo mediático».

El Beşiktaş lo desmiente.

Por su parte, el Beşiktaş emitió un comunicado oficial desmintiendo las informaciones sobre un acuerdo con la estrella egipcia.

El club turco aclaró: «Lo publicado por el periodista Yagiz Sabuncuoğlu sobre nuestras negociaciones de fichajes y las condiciones de algunas operaciones no se ajusta a la realidad y es una afirmación sin fundamento».

Y añadió: «Dicha persona se ha dedicado desde siempre a desinformar a la opinión pública mediante la publicación de noticias inventadas que no se basan en ningún hecho real y que no guardan relación alguna con los fichajes de nuestro club».

Fabrizio Romano aclara

Sin embargo, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que Besiktas presentó una oferta oficial por Salah, aunque el traspaso aún no está cerrado.

En su canal de YouTube explicó: «¿Por qué ha desmentido Beşiktaş los rumores? Porque el fichaje de Mohamed Salah aún no está cerrado».

Y añadió: «Antes de un acuerdo final es normal que los clubes actúen con cautela. El Beşiktaş trabaja para fichar a Salah y ya presentó una oferta».

Y concluyó: «Nada es oficial hasta que haya un acuerdo, y aún esperamos los próximos pasos».

Las ofertas saudíes y estadounidenses siguen vivas.

Romano recordó que el Beşiktaş no es el único interesado en el capitán de Egipto, pues equipos de Arabia Saudí y de la MLS siguen pujando por él.

Finalmente, destacó que el club turco prefiere mantener la discreción y no revelar detalles mientras sigue la competencia por el jugador.