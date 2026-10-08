El Bayern de Múnich ha intensificado sus esfuerzos para fichar a JJ Gabriel, el talento de la academia del Manchester United, al mantener nuevas conversaciones con los representantes del jugador, según un informe de la cadena "Sky Sport - Alemania".

Sin embargo, el histórico campeón de Alemania no ha presentado hasta ahora una oferta concreta por el joven delantero. De este modo, el Bayern sigue en la carrera, sin dar el siguiente paso oficial.

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Las últimas conversaciones han estrechado el contacto entre ambas partes, pero no han desembocado en un acuerdo ni en un claro acercamiento hacia el traspaso a Múnich.

En cambio, la balanza del jugador se inclina actualmente hacia España, ya que el Real Madrid y el Barcelona encabezan la carrera y cuentan con las mejores opciones de hacerse con él. Ambos clubes persiguen a Gabriel con insistencia y pueden ofrecerle un proyecto deportivo que lo atrae con mayor fuerza en el momento actual.

Un obstáculo económico

El valor total de la operación sigue siendo un gran obstáculo para todos los clubes interesados. Según "Sky", supera con creces la horquilla de los 10 a 15 millones de euros, hasta alcanzar un nivel llamativo incluso para un talento considerado excepcional. Por ello, a ningún club le basta con convencer al jugador en lo deportivo, sino que debe estar dispuesto también a realizar una gran inversión de cara al futuro, y es probable que esta combinación resulte decisiva a la hora de determinar su destino.

¿Quién es JJ Gabriel?

Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre y juega en la línea de ataque de la academia del Manchester United. Hasta ahora no ha disputado ningún partido oficial con el primer equipo, y su participación se ha limitado a un amistoso de pretemporada ante el Atlético de Madrid.

El pasado septiembre, el jugador comunicó a su club su deseo de marcharse y solicitó oficialmente la rescisión de su contrato juvenil, que finaliza al término de la temporada actual, pero el United no está legalmente obligado a aceptar la petición. Esto se produjo pocos días después de que marcara un triplete, en su debut en la Liga de Campeones Juvenil ante el Sabah azerbaiyano.

Gabriel debía firmar un contrato de beca con el United al cumplir los 16 años, con la perspectiva de obtener un contrato profesional a los 17, pero ese paso ha quedado descartado.

El pasado septiembre, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, comentó el interés del club en el jugador en declaraciones al diario "Bild", afirmando: "Conocemos al jugador porque es muy, muy talentoso. Un talento excepcional. Pero no puedo decir más que eso".



