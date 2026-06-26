A pesar de las 495 posibilidades, ¿cómo supo Estados Unidos quién sería su rival antes de terminar la fase de grupos?

La FIFA anunció el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026, lo que generó dudas. El nuevo formato indica que los primeros de grupo deben esperar a que termine la fase de grupos para conocer a los terceros.

A primera vista, esto pareció contradecir el sistema de «495 posibilidades» que la FIFA diseñó para distribuir a las mejores terceras en los dieciseisavos, pero lo ocurrido no es una excepción, sino la consecuencia directa de la reducción de escenarios tras la conclusión de varios grupos.

¿Por qué esperaba la selección de Estados Unidos?

Tras ganar el Grupo D, el calendario oficial indicaba que enfrentaría a un tercero, pero solo de los grupos 2, 5, 6, 9 o 10.

pero no se podía saber cuál hasta que se definieran todos los terceros. una vez conocidos los terceros de los grupos A, C, D, F, H, I, J y L, la FIFA aplica la línea correspondiente del anexo C y se definen todas las ubicaciones.

¿Qué ha cambiado?

En los últimos días se han definido varios grupos y las opciones se han reducido.

El punto de inflexión llegó con el empate de Suecia ante Japón en la última jornada del Grupo 6, resultado que mantuvo a los suecos entre las mejores terceras, con 4 puntos y una diferencia de goles de 0.

Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina terminó el Grupo 2 con 4 puntos y se clasificó como uno de los mejores terceros.

Con la confirmación del tercer puesto del Grupo 2 y la eliminación de otros escenarios, el cuadro de posibilidades apuntaba a un único resultado.

Así, la FIFA no necesitó aguardar al cierre de la fase de grupos: cualquier escenario restante asignaba a Estados Unidos el mismo rival, Bosnia y Herzegovina.

El sistema de 495 posibilidades no ha variado, pues la tabla de emparejamientos depende de los grupos de origen de los terceros clasificados, no solo de su posición. Con cada grupo resuelto, las combinaciones viables disminuyen.

En algunos casos, como el de Estados Unidos, todas las combinaciones restantes conducen al mismo rival, lo que permite a la FIFA anunciar el partido antes de que terminen todos los encuentros de la fase de grupos.

En otros casos persisten varios escenarios, así que el rival solo se confirma al terminar la primera fase.

¿Por qué no ocurre lo mismo con el resto de líderes?

La mayoría de los líderes aún dependen de varios resultados.

La identidad de los mejores terceros aún no está definida, y algunos grupos pueden enviar a su tercero a dieciseisavos o ceder su plaza a otro.

Un cambio en la última jornada, o incluso un gol, puede modificar los ocho grupos de terceros y, por tanto, los emparejamientos según el calendario de la FIFA.

Si las opciones de un líder se reducen a un solo escenario, la FIFA puede confirmar ese cruce antes de cerrar la primera fase.

Si persisten varias opciones, la FIFA esperará al término del último partido de la fase de grupos para elegir la línea definitiva del cuadro de 495 escenarios y confirmar todos los cruces de dieciseisavos.