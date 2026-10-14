El entorno del joven talento J. J. Gabriel considera que tomó la decisión correcta al buscar su salida del Manchester United, después de que las filtraciones procedentes del interior de Old Trafford sobre el jugador reforzaran su convicción de que su futuro debía buscarse lejos del club inglés.

En este sentido, la cadena "TEAMtalk" informó de que Gabriel, el joven delantero muy valorado, pidió marcharse del Manchester United a finales del pasado verano, poco antes de cumplir los 16 años, pero el club se negó.

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La dirección del United mantuvo sus conversaciones en un intento de retener a uno de los jóvenes talentos más solicitados de Europa, pero el entorno de Gabriel siguió firme en su idea de explorar las oportunidades disponibles fuera de Manchester.

"TEAMtalk" ya había revelado que Ali Barat, uno de los agentes de futbolistas más destacados del fútbol mundial, asumió la representación de Gabriel después de que este cumpliera los 16 años, a principios de este mes.

Barat no perdió el tiempo, pues empezó a moverse rápidamente y entró en conversaciones durante las últimas semanas, mientras el jugador adolescente estudia su próximo paso.

La cadena también reveló, el pasado verano, que el Chelsea encabezaba la carrera de los clubes ingleses por Gabriel, pero recibió indicios de que el jugador se dirigía a vivir su próxima experiencia fuera de Inglaterra.

Tanto el Real Madrid como el Barcelona mantuvieron conversaciones sobre la posibilidad de fichar al joven delantero, pero la oferta presentada por el club blanco goza de un atractivo especial para el entorno del futbolista.

El Bayern de Múnich, por su parte, también entró en discusiones sobre Gabriel, aunque fuentes señalaron que el club alemán no estaba dispuesto a igualar el paquete económico ofrecido en España. Según el informe, consideraciones similares influyeron en el interés del Paris Saint-Germain por la operación.

Las negociaciones continúan

Los representantes de Gabriel, encabezados por Ali Barat, continúan sus conversaciones con el Real Madrid y el Barcelona, mientras estudian el paso más adecuado para el desarrollo del jugador.

En cambio, fuentes cercanas a Gabriel respondieron a las acusaciones que circulan dentro del Manchester United sobre sus exigencias durante el periodo en el que estudiaba la posibilidad de permanecer en el club.

El entorno de Gabriel considera que las informaciones que abordaron sus exigencias fueron decepcionantes y que no hicieron más que reforzar su convicción de que buscar una nueva oportunidad lejos de Old Trafford "fue la decisión correcta".







